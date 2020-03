Corona-Angst: Strip-Club in Florida verteilt Atemschutzmasken an Besucher

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, verteilt ein Strip-Club in den USA Atemschutzmasken an seine Kunden. Der Clubchef begründet die Entscheidung – dabei ist die Wirksamkeit solcher Masken als Schutz vor dem Virus zweifelhaft.

Tampa. Die Angst vor dem Coronavirus greift weltweit um sich, auch in den USA ist das Virus längst angekommen. In Tampa (Florida) verteilt ein Strip-Club nun Atemschutzmasken an seine Besucher. Das Lokal “Déjà Vu Showgirls Tampa” reagiere damit auf die ersten Corona-Fälle in der Region, berichtet die “Tampa Bay Times”.

“Das klingt vielleicht komisch, aber wir nehmen die Gesundheit unserer Gäste sehr ernst”, sagte Club-Manager Mark Fidueroa. Eine enge Freundin sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, “weshalb wir etwas Hilfreiches tun wollen”, erklärte er.

Einsatz von Masken umstritten

Doch die Wirksamkeit von Schutzmasken ist umstritten. Viele Experten sagen, dass das Tragen einer Maske nur bei Personen sinnvoll ist, die bereits Symptome zeigen. “Das soll andere vor einer Infektion schützen. Man sollte nur eine Maske tragen, wenn es offiziell empfohlen wird”, erklärte Kevin Walter, Sprecher des Gesundheitsamt in Florida.

Denn nicht nur in Deutschland und Europa ist der Ansturm auf Schutzmasken und Desinfektionsmittel groß. Viele Läden in den USA sind ebenfalls ausverkauft. Das hindert den Strip Club in Tampa allerdings nicht daran, den Mundschutz an seine Besucher zu verteilen. Insgesamt 10.000 solcher Masken hat das Lokal gebunkert und will diese im März ausgeben.

RND/nis