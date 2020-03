Floyd Mayweather: Exfreundin der Boxlegende wurde tot aufgefunden

Josie Harris, die Exfreundin von Floyd Mayweather und Mutter der drei gemeinsamen Kinder, ist gestorben. Die 40-Jährige wurde in ihrem eigenen Auto gefunden – die genauen Umstände ihres plötzlichen Tods sind unklar. Die Beziehung zwischen dem Boxer und Harris ist geprägt von Turbulenzen.

Valencia. Die Mutter von drei Kindern, Josie Harris, lebt nicht mehr. Laut der US-amerikanischen Website “TMZ Sports” wurde die Polizei gegen 21.30 Uhr zu dem Haus von Harris im südkalifornischen Valencia gerufen, dort fand man die 40-Jährige leblos in ihrem Auto. Die Exfreundin von Profiboxer Floyd Mayweather wurde noch vor Ort für tot erklärt. Die genauen Umstände des Todes sind unklar, eine Untersuchung des Todes wurde laut US-Seite “NBC News” eingeleitet.

Floyd Mayweather und seine Exfreundin waren von 1995 bis 2010 ein Paar, aus der die Kinder Zion, Kouran und Jirah hervorgingen. Beide sollen eine sehr problematische Beziehung gehabt haben. So wurde der Sportler 2012 zu drei Monaten Haft verurteilt, weil er sie 2010 attackiert hat. Harris behauptet, dass der Sportler sie an sechs verschiedenen Ereignissen angegriffen habe. Mayweather hat dies 2015 in einem TV-Interview verneint und von einen vermeintlichen Drogenmissbrauch seiner Exfreundin berichtet, so NBC News.

Zum Zeitpunkt ihres Todes befand sich Harris in einer Verleumdungsklage gegen Mayweather in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, darin geht um seine Aussagen in dem TV-Interview, wie NBC News berichtet. Laut TMZ wollte Josie Harris Schauspielerin werden. Zudem schrieb sie ein Buch, um Opfern von häuslicher Gewalt zu helfen.

RND/am