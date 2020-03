Wetterumschwung kommt: Nach Sturm und Regen wird es bis zu 15 Grad warm

Am Donnerstag wird es windig und nass – am Wochenende ist es dann freundlich. Im Flachland kann es verbreitet zu Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Donnerstag und Freitag sollten sich die Deutschen auf stürmisches Wetter mit Schauern einstellen. Zum Wochenende soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber angenehmer werden.

Wetter in Nordrhein-Westfalen

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Donnerstag windig und nass – am Wochenende ist es dann freundlich. Im Flachland kann es verbreitet zu Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In Kammlagen seien auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer wahrscheinlich. Am Vormittag ist es demnach bewölkt, zeitweise kann Regen fallen. Auch Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag bleibe es meist trocken mit längeren heiteren Abschnitte. Die Temperaturen liegen zwischen neun und 14 Grad.

Am Abend zieht den Meteorologen zufolge wieder Regen auf. In Hochlagen oberhalb von etwa 600 Metern kann es auch schneien. Am Freitag bleibt es dann wechselnd bis stark bewölkt mit Regen- und Graupelschauern, im höheren Bergland auch mit Schnee vermischt. Außerdem wird es abermals windig, es sind starke bis stürmische Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und elf Grad.

Am Wochenende können sich die Menschen in NRW aber auf freundliches Wetter einstellen. Es bleibt laut DWD meist wolkig, doch es zeigt sich zunehmend die Sonne. Am Sonntag soll es auch im ganzen Land trocken bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen neun und 16 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg

Am Donnerstag wird es dem DWD zufolge zunächst stark bewölkt, mancherorts sind teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter möglich. Zudem rechnen die Meteorologen am Vormittag mit Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde, in Schauer- und Gewitternähe kann es sogar schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde geben. Im Laufe des Nachmittags soll es sich zunehmend auflockern, Schauer sowie Wind lassen nach. Die Höchstwerte liegen zwischen elf und 14 Grad.

Für den Freitag kündigen die Wetterexperten erneut zeitweise Schauer, aber auch längere trockene Abschnitte an. Gebietsweise kurze Gewitter seien ebenfalls wieder möglich. Der Samstag soll bei maximal neun Grad meist heiter und trocken werden.

Wetter in Niedersachsen

Tief “Gisela” sorgt in Niedersachsen für ungemütliches, stürmisches Wetter. Bis zum Mittag kann es besonders an der Nordsee orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen mitteilte. Das Sturmfeld greift demnach von Nordwesten auf Niedersachsen über und breitet sich rasch in Richtung Osten aus. Ab Mittag nimmt der Wind langsam ab.

Im Harz gibt es bis zum Mittag Dauerregen – es werden Regenmengen zwischen 45 und 60 Litern in 48 Stunden pro Quadratmeter erwartet. Auch andernorts kommt es zu Schauern. Die Höchstwerte liegen bei etwa acht Grad. In der Nacht zu Freitag soll es immer mehr Wolken geben, im Harz kann es schneien.

Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Das Tief “Gisela” sorgt am Donnerstagvormittag in Mecklenburg-Vorpommern für immer stärkeren Wind. Vielerorts kommt es zu Sturmböen, teilweise auch zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. An der Küste kommt es vereinzelt auch zu Unwettern mit orkanartigen Böen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei acht bis zwölf Grad.

Im Binnenland schwächt sich der Wind zum Abend hin deutlich ab, an der Küste zögerlich. Die Wolken nehmen zu, es kommt örtlich zu Schauern. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen um drei Grad. Am Freitagmorgen nimmt der Wind erneut zu, sodass es im Tagesverlauf zu Windböen und stürmischen Böen kommen kann.

Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird durch das Tief “Gisela” besonders am Donnerstagvormittag ungemütlich und stürmisch. An den Küsten kann es teilweise zu orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde kommen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen sagte. Auch in Hamburg und im Binnenland wehen Sturmböen und vereinzelt schwere Sturmböen. Hinzu kommen kräftige Schauer und eventuell auch kurze Gewitter. An der dänischen Grenze gab es am Morgen bereits erste Blitze. Die Temperaturen liegen bei etwa sieben Grad.

In der Nacht zu Freitag schwächt sich der Wind ein bisschen ab, zum Morgen hin nimmt er allerdings wieder zu. Die Höchstwerte für Freitag liegen bei ungefähr acht Grad.

Wetter in Bayern

Milde Atlantikluft sorgt gegen Ende der Woche für steigende Temperaturen in Bayern. Schon am Donnerstag scheint südlich der Donau lange die Sonne, im Vogtland erreichen die Höchstwerte elf Grad. Im Chiemgau klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Norden bleibt es tagsüber bewölkt, örtlich regnet es. Die Meteorologen warnen außerdem vor Sturmböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Im Bergland und auf exponierten Gipfeln erreicht der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Gegen Abend breitet sich Regen von Nordbayern auch Richtung Süden aus.

Am Freitag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen zwischen fünf und zwölf Grad weiterhin mild im Freistaat. An den Alpen regnet es, oberhalb von 800 Metern fällt Schnee. Auch die Sturmböen wüten weiterhin. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad, örtlich kann es daher glatt werden. Am Samstag bleibt es weitestgehend trocken, Sonne und Wolken wechseln sich immer wieder ab. Der Wind beruhigt sich langsam, die Temperaturen bleiben mild bei bis zu elf Grad. In der Nacht verziehen sich die Wolken, am Sonntag scheint vielerorts lange die Sonne. Die Temperaturen steigen auf zehn bis 15 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet ein windiger Donnerstag. Zum Wochenende soll es aber viel Sonne geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstagmorgen sagte. “Man kann wirklich Ausflüge machen”, sagte der Sprecher.

Am Donnerstagvormittag soll zunächst eine Kaltfront die Region überqueren. Zeitweise sei mit stärkerem Regen zu rechnen. “Aber das ist eine Sache von einer halben Stunde, danach gibt es noch ein bisschen Getröpfel”, so der Sprecher des DWD. Im Tiefland erwarten die Meteorologen Sturmböen, im Bergland ist vor allem in West- und Südwestlagen vereinzelt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen, auf dem Brocken sogar bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Die Harzer Schmalspurbahnen werden nach Angaben einer Sprecherin aber fahren. Die Spitzentemperaturen liegen am Donnerstag bei zwölf Grad. Gegen Abend soll es deutlich abkühlen, in Kammlagen ist in der Nacht auch mit Frost zu rechnen.

Der Freitag bringt vor allem am Nachmittag Schauer und Wind, bevor es sich zum Abend hin beruhigt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen hier bei acht Grad. Der Samstag startet noch relativ kühl, am Sonntag ist aber mit Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad zu rechnen.

Wetter in Sachsen

Sachsen steuert auf ein sonniges Wochenende zu. “Man kann wirklich Ausflüge machen”, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstagmorgen. Am Donnerstagnachmittag soll aber zunächst eine Kaltfront von Westen aus die Region überqueren, bevor es das Erzgebirge und die Lausitz erreicht. Zeitweise sei mit stärkerem Regen zu rechnen. “Aber das ist eine Sache von einer halben Stunde, danach gibt es noch ein bisschen Getröpfel”, so der Sprecher des DWD.

Im Tiefland erwarten die Meteorologen Sturmböen, im Bergland ist vor allem in West- und Südwestlagen vereinzelt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die Spitzentemperaturen liegen am Donnerstag bei zwölf Grad. Gegen Abend soll es deutlich abkühlen, der Wind soll abflauen. In Kammlagen ist in der Nacht auch mit Frost zu rechnen.

Der Freitag bringt vor allem am Nachmittag Schauer und Wind, bevor es sich zum Abend hin beruhigt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen hier bei acht Grad. Der Samstag startet dann noch relativ kühl, am Sonntag ist aber mit Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad zu rechnen.

RND/dpa