RTL bestätigt: Xavier Naidoo endgültig rausgeschmissen

RTL hat jetzt die Reißleine gezogen und Sänger Xavier Naidoo komplett aus der Jury gekickt. Der Sänger hatte seit Dienstag Schlagzeilen mit einem Video gemacht, in dem er fremdenfeindliche Zeilen singt.

Der Sender RTL hat den “Deutschland sucht den Superstar”-Juroren Xavier Naidoo nun endgültig aus der Jury geschmissen. Der Sänger hatte seit Dienstag Schlagzeilen mit einem Video gemacht, in dem er sich politisch nicht korrekt äußert. Erst hatte der Sender Naidoo nur für die erste Live-Show als Juror ausgeschlossen – doch jetzt ist für den Musiker für die gesamte “Deutschland sucht den Superstar”-Staffel Schluss.

So heißt es in einem Statement von RTL: “Xavier Naidoo ist auf unser Angebot, seine missverständlichen und widersprüchlichen Aussagen plausibel zu erklären, bis heute nicht eingegangen. Wir sehen an den vielen Reaktionen, dass das Thema bewegt, deshalb hätten wir eine unmittelbare, öffentliche Diskussion mit ihm gut gefunden. Das ist für uns Meinungsfreiheit. Dazu ist es aber nicht gekommen. Deshalb wird es für ihn keine Rückkehr zu DSDS geben. Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen werden am Samstag zu dritt in der Jury sitzen. Wie es bei den weiteren Liveshows aussieht, werden wir zeitnah bekannt geben.”

Nachdem am Dienstag ein Skandalvideo von Sänger Xavier Naidoo aufgetaucht ist, in dem er fremdenfeindliche Textzeilen singen soll, hatte RTL den Sänger darum gebeten, sich dazu in einer “klaren Antwort” zu äußern.

RND/ros