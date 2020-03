Wegen Coronavirus: Comeback-Konzert von Helene Fischer abgesagt

Nun haben die Auswirkungen des Coronavirus auch Helene Fischer erwischt. Ausgerechnet das Comeback-Konzert der Schlagersängerin muss abgesagt werden. 35.000 Fans sind betroffen.

Große Enttäuschung für Helene-Fischer-Fans: Das bereits fast ausverkaufte Comeback-Konzert der Schlagersängerin im österreichischen Bad Hofgastein am 4. April wurde durch die österreichischen Behörden abgesagt, wie die “Bild” berichtet. Dort sollte Fischer erstmals seit längerer Zeit wieder vor einem großen Publikum auftreten, 35.000 Fans wurden erwartet.

Veranstalter Klaus Leutgeb bestätigte der Zeitung die Absage und sagte: „Wir bedauern die Absage zutiefst. Jedoch steht hier die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle, daher gilt unser Dank auch den zuständigen Behörden für die rasche Entscheidung.“ Ein Nachholtermin werde noch gesucht. „Wir sind sehr bemüht Lösungen für jeden einzelnen unserer Besucher zu finden, bitten hier jedoch um ein wenig Geduld.“

Absagen in verschiedenen Ländern und Bundesländern

In verschiedenen Ländern und auch in Deutschland in den meisten Bundesländern werden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen des Coronavirus abgesagt.

RND/hsc