Til Schweiger verteidigt Xavier Naidoo – hat aber umstrittenes Video nicht gesehen

Schauspieler Til Schweiger gibt Xavier Naidoo nach dem Rauswurf aus der DSDS-Jury Rückendeckung – obwohl er das stark kritisierte Video gar nicht gesehen hat. Schweiger ist nicht der einzige Prominente, der Naidoo unterstützt.

Seinen Job in der DSDS-Jury ist er los und aus der Politik erntet Xavier Naidoo auch Kritik: Der Musiker, der mit Liedern wie “Dieser Weg“ und “Sie sieht mich nicht” jahrelang zu den erfolgreichsten in Deutschland gehörte, sieht sich seit politischen Textzeilen in einem Video heftigen Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Er selbst bestritt dies in einem Instagram-Post vehement, doch RTL plant die komplette restliche Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS) ohne Naidoo in der Jury.

Nun hat sich Til Schweiger hinter den Sänger gestellt. Schon den Instagram-Post, in dem Naidoo schrieb, dass er sich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass einsetze, kommentierte der Schauspieler mit “100%”.

Nun äußert sich Schweiger erneut und sieht den Fehler nicht bei Naidoo, sondern bei den Medien: „Das Lied kenne ich nicht“, zitiert “Bild” Schweiger. „Aber das sieht man ja seit Jahren, wie der Xavier immer in der Presse als homophob, antisemitisch und ausländerfeindlich dargestellt wird. Ich kenne ihn seit 20 Jahren und ich weiß, dass er ein zutiefst gläubiger Mensch ist, der sich nichts weiter wünscht als Liebe für alle. Er hat ja auch sein Statement auf Instagram gemacht. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich bin Team Naidoo!“.

Auch andere Promis stehen hinter Naidoo

Das Video von Xavier Naidoo hat Deutschlandweit Aufsehen erregt, weil er unter anderem von einer angeblichen Gefahr durch Flüchtlinge singt. Doch ist es nicht das erste Mal, dass Naidoo mit feindlichen Aussagen in seinen Songs auffällt. Til Schweiger ist nicht der einzige Prominente, der Naidoo unterstützt – auch Schauspieler Tom Beck gibt dem Sänger Rückendeckung.

