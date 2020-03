“I Will Survive”: Gloria Gaynor wäscht sich zu Hit die Hände – und startet Challenge

Nicht alles zum Thema Coronavirus muss ganz ernst sein – das hat sich wohl Sängerin Gloria Gaynorg gedacht. Deswegen erfand sie die “I will survive”-Challenge. Zu ihrem größten Hit wäscht sie sich die Hände – und zahlreiche Fans machen es nach.

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus sorgt kaum für gute Nachrichten. Die 70 Jahre alte Disco-Sängerin Gloria Gaynor bringt die Netzwelt aber mit ihrer “I Will Survive”-Challenge zum Schmunzeln. In einem Video aus ihrem Badezimmer zeigt sie, wie man richtig die Hände wäscht – nämlich mindestens 20 Sekunden, gründlich mit Seife und – natürlich – dem Refrain ihres weltberühmten Songs: “I Will Survive”.

Zu dem Video, dass sie ursprünglich auf der Social-Media-Plattform TikTok postete, schrieb sie auf Twitter: “Es braucht nur 20 Sekunden, um zu überleben“ und “iWillSurviveChallenge”. Andere TikTok-Benutzer machten das Video gleich nach und zeigten damit, wie wichtig die richtige Hygiene ist.

Schon vor einigen Tagen ging der „Wash Your Lyrics“-Song-Generator viral, bei der Musik-Begeisterte eine Hygiene-Anleitung zum eigenen Lieblingslied generieren können.

RND/am mit spot on