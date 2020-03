Erschreckendes Video: Berglöwe attackiert Polizistin

Ein Anwohner, der auf seinem Grundstück in Colorado einen Berglöwen entdeckt, alarmiert die Polizei. Für eine Beamtin endet der Einsatz beinahe in einer Katastrophe.

Erschreckender Angriff eines Berglöwen in Colorado: Die Überwachungskamera eines Hauses hat aufgenommen, wie das Raubtier unter einem Anhänger hervorsprang und sich auf eine Polizistin stürzte. Nur deren gute Reaktion rettete ihr wohl das Leben.

Ein Anwohner hatte den Notruf gewählt, nachdem er den Berglöwen in seinem Garten gesichtet hatte. Als eine Polizistin und ihr Kollege die Gegend nach der Raubkatze absuchten, sprang diese plötzlich aus ihrem Versteck und griff an, wie die Polizei mitteilte.

Augenzeuge Gregory Paul in der Zeitung „The Coloradoan“: „Der Berglöwe hätte den Hals der Polizistin erwischt, wenn diese nicht schnell ihren Arm hochgerissen und ihn so abgewehrt hätte. Der andere Polizist trat dann nach dem Tier und schoss mehre Mal mit seiner Pistole.“ Der zwei Meter lange Berglöwe wurde getroffen, konnte aber in ein nahes Waldstück flüchten.

Laut der Colorado Wildschutzbehörde wurde die Raubkatze von deren Beamten später aufgespürt und erschossen. Ein Sprecher zum TV-Sender „Fox31“: „Sie war eine Bedrohung für die Sicherheit der Anwohner.“

Die Polizistin kam mit nicht lebensgefährlichen Wunden in die Notaufnahme. Ebenso wie ein Anwohner, der ebenfalls vom flüchtenden Berglöwen attackiert worden war.

