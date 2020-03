Lorenzo Brino: Star aus “Eine himmlische Familie” stirbt mit nur 21 Jahren

Trauer um einen Schauspieler, der in ganz jungen Jahren seine bekannteste Rolle hatte: “Eine himmlische Familie”-Star Lorenzo Brino ist mir nur 21 Jahren gestorben.

Mit der Hit-Serie “Eine himmlische Familie” wurde er auch in Deutschlands bekannt, jetzt ist der Schauspieler Lorenzo Brino im Alter von nur 21 Jahren gestorben. Brino sei bei einem Autounfall, der sich bereits am vergangenen Montag ereignet hatte, tödlich verunglückt, berichtet das Promi-Portal TMZ.

In “Eine himmlische Familie” war Brino in der Rolle des kleinen Samuel zu sehen – der wurde gelegentlich auch von seinen Vierlings-Geschwistern Nikolas, Myrinda und Zachary gespielt. Die Serie lief ab 1999 in Deutschland beim Sender Vox.

“Eine himmlische Familie” (engl. Originaltitel 7th Heaven) erzählte die Geschichte der Familie des protestantischen Pastors Camden in einer kalifornischen Kleinstadt. Am Ende der zweiten Staffel wurde dessen Frau Annie schwanger und bekam in der dritten Staffel die Zwillinge David und Samuel – letzterer in den meisten Fällen dargestellt von Lorenzo Brino.

