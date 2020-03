Betrunkener Lkw-Fahrer parkt Sattelzug auf Autobahn

Ein Lkw-Fahrer ist sturzbetrunken und in Schlangenlinien in Baden-Württemberg unterwegs. Schließlich parkt er seinen Sattelzug auf der Autobahn bei Ulm – dass kein größeres Unglück passiert, ist wohl nur dem vorbildlichen Verhalten anderer Autofahrer zu verdanken.

Ulm. Ein Lkw-Fahrer, der betrunken und in Schlangenlinien unterwegs ist und sein Fahrzeug schließlich auf der Autobahn parkt: Dieser nicht alltägliche Fall beschäftigte am Samstag die Polizei in Ulm.

Zunächst sei gegen 19 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall bei Ulm-West eingegangen, teilte die Polizei mit. Ein Sattelzug, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, zog im Baustellenbereich bei Ulm plötzlich nach links und streifte dabei ein Auto. Der Lkw-Fahrer fuhr anschließend einfach weiter, der betroffene Autofahrer (56) folgte deshalb dem Sattelzug und verständigte die Polizei.

Rausch in einer Gewahrsamszelle ausgeschlafen

Der Lastwagen fuhr in der Folge immer wieder Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen, hielt schließlich auf dem rechten Fahrstreifen an, der Fahrer machte die Lichter am Lkw aus. Zum Glück hätten der 56-Jährige und andere nachfolgende Autos die gefährliche Situation erkannt und den unbeleuchteten Sattelzug mit ihren Autos abgesichert, um größeres Unheil zu verhindern, teilte die Polizei weiter mit.

Als die Autobahnpolizei den Fahrer des Sattelzugs kontrollierte, wurde schnell klar, weshalb er so ein seltsames Verhalten an den Tag legte: Er war stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der 33-Jährige durfte seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Ein Abschleppunternehmen entfernte den Sattelzug von der Autobahn.

RND/seb