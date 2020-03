Coronavirus: TV-Journalist nach Treffen mit Rita Wilson infiziert

Vergangene Woche haben Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson bekannt gegeben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Eigenen Angaben zufolge soll sich ein australischer Fernsehjournalist bei Rita Wilson angesteckt haben.

Canberra. Ein australischer Fernsehjournalist, der vor einer Woche Kontakt mit der US-Schauspielerin Rita Wilson hatte, ist nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Bei Wilson und ihrem Mann, Hollywoodstar Tom Hanks, wurde am Donnerstag in Australien Covid-19 diagnostiziert, beide befinden sich seither in einem Krankenhaus in Quarantäne. Fernsehjournalist Richard Wilkins sagte, er vermute, er habe sich bei einem seiner Treffen mit Wilson angesteckt.

Er sei auf das Virus getestet worden, weil er Wilson am 7. März in der Oper von Sydney und zwei Tage später in einem Fernsehstudio getroffen habe. Am Sonntag habe festgestanden, dass das Testergebnis positiv gewesen sei. Wilkins hält sich seit Bekanntwerden von Wilsons Diagnose in häuslicher Quarantäne auf. Er fühle sich überraschend gut und nicht krank, sagte der 65-Jährige seinem Sender telefonisch. In ganz Australien gab es bis Montag rund 300 Infektionsfälle.

Hanks hielt sich in Begleitung seiner Frau zu Dreharbeiten für einen Film über Elvis Presley im Staat Queensland auf. Die Dreharbeiten wurden vorerst ausgesetzt.

RND/AP