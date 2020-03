Schließungen von Fitnessstudios: Promis zeigen, wie das Training Zuhause funktioniert

Die Verbreitung des Coronavirus führt zu Schließungen von Fitnessräumen: Menschen, die dort regelmäßig trainieren, müssen nun Alternativen finden. Auf YouTube zeigen Prominente und Influencer, wie man ohne Geräte fit bleibt.

Der Coronavirus schränkt sämtliche Lebensbereiche ein – mittlerweile schließen Deutschlandweit viele Fitnessstudios. Wer von Zuhause aus trotzdem fit bleiben will, kann sich von Prominenten auf YouTube inspirieren lassen. Für die Workouts braucht man lediglich das eigene Körpergewicht und eine weiche Matte.

1. Influencerin Pamela Reif trainiert mit Jason Derulo

Die Sport-Expertin Pamela Reif hat mit ihren Trainingsvideos schon über 1,7 Millionen Follower sammeln können. Von Ganzkörperworkouts bis hin kurzen Fitness-Videos ist hier für jeden etwas dabei. Auch Prominente haben kleine Auftritte und zeigen ihre Übungen, zuletzt der US-amerikanische Pop-Sänger Jason Derulo.

2. Das Bauchtraining von Supermodel Karlie Kloss

Der YouTube-Channel des ehemaligen Victoria’s Secret Engel Karlie Kloss hat bereits über 700.000 Follower. Auf ihrem Kanal behandelt das Model hauptsächlich Ernährung, Lifestyle und Fitness. In den Workout-Videos kooperiert Kloss mit bekannten Trainern und zeigt Übungen, die sich meist auf einen Bereich des Körpers konzentrieren – zum Beispiel den Bauch.

3. Fitness zu Hause mit Influencerin Sophia Thiel

Auch wenn sich die Athletin Sophia Tiel in den letzten Monaten von sozialen Medien zurückgezogen hat, kann man auf ihrem Channel noch jede Menge Tipps für ein gutes Training finden. Abwechslungsreiche Workouts in wunderschönen Locations sind bei ihren Followern sehr beliebt – manche Videos haben mehr als eine Millionen Aufrufe. Viele ihrer Übungen kann man auch in den eigenen vier Wänden machen.

4. Lena Gercke trainiert mit Tennisspielerin Angelique Kerber

Vor zehn Monaten teilte Model und GNTM-Gewinnerin Lena Gercke auf YouTube ihre Übungen für einen straffen Bauch – mit dabei sogar Tennisspielerin Angelique Kerber. Die mittlerweile schwangere Gercke macht vor, wie man einen Unterarmstütz richtig ausführt und welche schwierigen Abwandlungsformen es noch gibt.

5. Yoga mit Topmodel Doutzen Kroes

Wer sich momentan besonders gestresst fühlt, sollte es eventuell mit Yoga und Meditation versuchen. Das Supermodel Doutzen Kroes macht dies auf ihrem YouTube-Kanal vor und wird dabei sogar von dem bekannten Yogi-Lehrer Eddie Stern angeleitet.

RND/am

Von Alisha Mendgen/RND