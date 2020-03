Wegen Veranstaltungsabsagen: Promis streamen Gigs aus ihrem Wohnzimmer

Deutschlandweit finden gerade so gut wie keine Konzerte, Lesungen und Veranstaltungen statt. Das lässt auch die Promis kreativ werden: Max Giesinger, Dunja Hayali und Micky Beisenherz senden für die Fans aus ihrem Zuhause. Dort wird dann auch gelesen, gesungen – oder einfach erzählt.

Konzerte werden wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt, Lesungen verschoben – Das bedeutet nicht nur eine große Enttäuschung für die Fans, sondern auch unfreiwillig mehr Freizeit für die Prominenten, die auf der Bühne stehen sollten.

Einige nutzen diese Zeit nun, um sie trotzdem mit ihren Fans zu verbringen. So gab Pianist Igor Levit auf seiner Twitter-Seite ein Konzert aus dem Wohnzimmer. Mehr als 100.000 Mal wurde einer der Streams bereits angeschaut. Levit äußerte sich zu der Resonanz auf Twitter: “Ich danke euch. Von Herzen. Ich kann nur immer wieder Danke sagen. Bleibt bitte gesund solidarisch.”

Auch die Comedians Micky Beisenherz und Oliver Polak mussten Auftritte absagen – sie improvisierten deshalb am Sonntagabend live bei Instagram für ihre Fans. Bei dem einen Videoauftritt soll es allerdings auch nicht bleiben: Beisenherz kündigte an, am nächsten Sonntag wieder live gehen zu wollen.

Sänger Max Giesinger wäre aktuell eigentlich auf großer Deutschlandtour. Die Konzerte im März wurden wegen des Coronavirus’ vorerst verschoben. Der Hamburger postete deshalb am Montag auf Instagram: “Uns wird ja gerade empfohlen, nicht mehr so viele soziale Kontakte zu pflegen und lieber in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Ich spüre, wie das auf der einen Seite entschleunigend wirkt, auf der anderen Seite wäre ich gerade jeden Abend auf der Bühne gestanden und hätte für euch gesungen. Das fehlt mir gerade total. Deswegen möchte ich in den nächsten Wochen von zu Hause immer mal wieder ein kleines Konzertchen via Instagram live für euch spielen. Vielleicht kann ich ja so auch einen klitzekleinen Teil dazu beitragen, dass euch nicht die Decke auf den Kopf fällt…”

Moderatorin Dunja Hayali will weder singen noch Witze erzählen – sie will ihren Fans vorlesen. Das, was sie auf Instagram live streamen will, nennt sie “Lesung mit Gequatsche”. Was sie genau damit meint, erklärt die Buchautorin (“Haymatland”) auch: “Kurzes Corona Update. Dann lesen aus einem Buch meiner Wahl. Ein Paar Gedanken dazu. Zum Schluss gerne Q&A”. Die Veranstaltung soll laut Hayali in dieser Woche jeden Abend um 19.30 Uhr live bei Instagram zu sehen sein.

Die Après-Ski-Saison ist an den meisten Orten bereits beendet, ob die Ballermann-Saison wie gewohnt startet – bislang unklar. Auch deshalb haben einige der Sänger der Partyszene sich etwas einfallen lassen. So hat Sängerin Isi Glück (“Hände hoch Malle”) am Samstag eine Live-Party auf Instagram veranstaltet. Dort schaltete die gebürtige Schleswig-Holsteinerin auch immer wieder Fans in ihren Live-Stream, die dann für alle sichtbar virtuell mit ihr singen und tanzen konnten. Ähnlich machte das auch ihr Kollege Lorenz Büffel (“Johnny Däpp”): Der Sänger organisierte am Wochenende eine Quarantäne-Party bei “Twitch”, feierte dort unter anderem mit Ballermann-Kollege Ikke Hüftgold. Auch von dieser Party-Reihe sind nun Fortsetzungen geplant.

