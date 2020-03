Post aus Ostereistedt: Osterhase antwortet auf Kinderbriefe

In den kommenden vier Wochen hat der Osterhase jede Menge zu tun, denn er wird auf Kinderbriefe aus aller Welt antworten. Wegen des Coronavirus begann die jährlich stattfindende Aktion jedoch erstmals ohne Öffentlichkeit.

Zeven. Der Osterhase aus dem Dörfchen Ostereistedt in Niedersachsen antwortet für vier Wochen wieder auf Kinderbriefe aus aller Welt. Die seit 38 Jahren stattfindende Aktion begann wegen der Coronavirus-Epidemie aber erstmals ohne Öffentlichkeit, wie die Deutsche Post am Montag in Hamburg mitteilte.

Im Postamt Zeven (Kreis Rotenburg) beantwortet traditionell ein Team von Freiwilligen die Briefe. Vergangenes Jahr gingen 40 560 Briefe ein, davon etwa 1500 aus dem Ausland. Die Aktion soll Kindern das Briefeschreiben nahebringen.

Post vom Osterhasen bis Ostersonntag

Bei der Post hat der Osterhase diese Adresse: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Alle Briefe, die bis zum 6. April eingehen, sollen rechtzeitig vor Ostersonntag (12. April) beantwortet werden.

RND/dpa