Tom Hanks vor Coronaquarantäne: “Die Wahrheit kommt immer heraus”

Derzeit befindet sich Schauspieler Tom Hanks in Coronaquarantäne in Australien. Ehe der Oscargewinner seine Reise in das Land antrat, erzählte er im RND-Interview von seinem neuesten Kinofilm.

Als “Der wunderbare Mr. Rogers” ist er die gute Seele seiner Nachbarschaft und wirbt für den Zusammenhalt der Menschen. Jetzt nutzt Tom Hanks seine Coronavirusquarantäne als Inspiration, im Stile von Amerikas TV-Legende Fred Rogers Ratschläge an die Welt zu geben: “Lass uns all den Helfern danken. Wir müssen auf uns selbst acht geben und bereit sein, uns um alle anderen zu kümmern!”

Ehe der zweifache Oscargewinner zu den Dreharbeiten seines neuen Films “Elvis”nach Australien flog, erzählte er im RND-Interview von “Der wunderbare Mr. Rogers”, der am 16. April in den deutschen Kinos startet.

Der freundliche Mann von Nebenan. Eine Rolle, die Ihnen auf den Leib geschrieben ist!

Hey, ich habe auch schon den Strand der Normandie gestürmt! Natürlich in einer netten und freundlichen Art (zwinkert).

Aber die Parallelen sind schon da, oder?

Nein, ich bin nicht wie Mister Rogers! Ich komme nicht so wie er in einen Raum, ich spreche nicht so langsam und ich bin total happy, zu improvisieren und auch mal einen Spruch zu machen.

Sorry, das sollte natürlich nicht beleidigend rüberkommen!

Ich bin 63 Jahre alt. Es gibt nichts, was Sie mir an den Kopf werfen können, das ich beleidigend finden würde. Absolut gar nichts. Es wird von mir abprallen und an Ihnen kleben bleiben (lacht).

Im Film kommt heraus, dass Mister Rogers als Kind gehänselt wurde, weil er dick war. Haben Sie auch negative Kindheitserinnerungen?

Ich will jetzt nicht ständig über mein fortgeschrittenes Alter klagen, aber ich kann mich kaum noch an meine Kindheit erinnern. Es war oft verwirrend, wir sind viel umgezogen. Aber ich war kein Problemkind, war nicht schlecht in der Schule. Außer in Chemie. Da war ich verdammt schlecht. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, meine Hausaufgaben zu machen und dann irgendwann gemerkt habe, dass mein Lehrbuch auf dem Kopf stand (lacht).

Gibt es überhaupt etwas, was Mr. Nice Guy wütend macht?

Ja! Wenn man versucht, meine Gutmütigkeit auszunutzen. Das macht mich rasend und dann werde ich garstig. Jeder, der das mal erlebt hat, wird bescheinigen können, dass ich dann nicht mehr der nette Typ bin. Dann zeige ich nämlich, wo der Hammer hängt! Aber das passiert halt nicht sehr oft.

Wie schafft man es, im Druckkessel Hollywood so ausgeglichen zu sein, wie Sie?

Indem man eine der besten Ehefrauen der Welt hat. Rita (Wilson, Anm. d. Red.) kann mich wie ein Buch lesen und weiß sofort, wenn etwas an mir nagt. Sie zwingt mich, darüber zu reden, was immer hilft! Und je älter ich werde, desto ausgeglichener macht mich die reine Anwesenheit meiner Kinder und Enkel. Sie kreieren eine Atmosphäre, die allen Druck und Ärger vergessen lassen.

Da Sie ja so gern über Ihr Alter sprechen, Sie sehen nicht nur jünger aus …

… nur weil man mir das Haar so perfekt angeklebt hat. So sehe ich im wahren Leben nicht aus (lacht).

Ich wollte eher darauf hinaus, dass Sie auch sehr fit rüberkommen! Treiben Sie Sport?

Ja, ich schwimme regelmäßig. Ich liebe es, im Wasser zu sein und es ist wirklich die effektivste Form des Workouts für mich. Ich mache es fast täglich. Allerdings brauche ich dafür einen langen Pool, um meine Lagen schwimmen zu können. Sonst ist es eher nervig.

Mister Rogers war ein sehr religiöser Mann. Gehen Sie auch zur Kirche?

Meine Frau und ich sind Mitglieder der griechisch-orthodoxen Kirche und wir besuchen ab und an auch Gottesdienste. Für mich ist in der Kirche aber weder der detaillierte Inhalt von Predigten oder das Runterbeten von Psalmen wichtig. Ich nutze Kirchenbesuche immer als Chance, mich darauf zu besinnen, was ich alles im Leben habe. Und dann sage ich “Vielen Dank, Gott.” Es ist die simpelste Form des Gebets.

Der Film dreht sich um die Beziehung von Mr. Rogers zu einem Journalisten, der eine Story über ihn schreibt. Da Sie ja auch ständig interviewt werden, was halten Sie eigentlich von uns Journalisten?

Ich glaube, es ist nicht einfach für Sie, weil Sie immer den Druck haben, möglichst viele interessante Dinge aus Interviewpartnern wie mir herauszubekommen. Genug, um was Lesenswertes auf Papier zu bringen. Ich respektiere Journalisten, solange sie mir nicht mit Fragen kommen, die auf einer falschen Prämisse beruhen. Ich tendiere dazu, immer ehrlich zu antworten. Lügen bringt eh nichts, die Wahrheit kommt immer heraus.

RND/Dierk Sinderman