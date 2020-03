“Zeit für Solidarität”: Idris Elba mit Coronavirus infiziert

Das gab der 47-Jährige am Montag in einer Videobotschaft via Twitter bekannt.

Idris Elba hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der 47-jährige Schauspieler am Montag in einer Videobotschaft bekannt. Er habe sich am Freitag einem Test unterzogen, nachdem er erfahren habe, dass er mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen war. Darüber hinaus habe er sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben.

Am Montag folgte dann die Gewissheit: Der Brite ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Symptome zeige er keine, erklärt er in dem Videoclip. Doch eben diese Tatsache solle mehr Menschen dazu anhalten, transparent mit einer möglichen Infektion umzugehen, um andere Menschen zu schützen.

Auch Elbas Ehefrau Sabrina ist in der Videobotschaft zu sehen. Ihre Testergebnisse stünden noch aus, erklärt der Schauspieler.

“Die Zeit, um aneinander zu denken”

An seine Fans und Follower richtet sich der 47-Jährige mit starken Worten: “Jetzt ist die Zeit, über Social Distancing nachzudenken.” Elba zeigt sich positiv, will aber auch ein Zeichen setzen: “Jetzt ist die Zeit für Solidarität. Jetzt ist die Zeit, um aneinander zu denken.”

Elba ist nicht der erste Prominente, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Auch Schauspielkollege Tom Hanks und dessen Frau Rita Wilson wurden in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet und befinden sich in Australien in Quarantäne.

