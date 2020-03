Nach Autounfall entdeckt: Youtuberin Dounia Slimani hat Krebs

Die bekannte Influencerin Dounia Slimani ist an Krebs erkrankt. Entdeckt wurde der Krebs nur durch Zufall nach einem Autounfall. Jetzt stehen der 35-Jährigen schwierige Monate bevor.

Die 35-jährige Dounia Slimani ist auf Youtube für ihre fröhlichen Lifestyle-Videos bekannt. Jetzt offenbart die Mama eines vierjährigen Sohnes ihren Fans eine schlimme Nachricht: Sie hat Krebs. In einem Youtube-Video sagt sie: “Ich wurde am Dienstag diagnostiziert mit Krebs – einen Krebs, den man so nicht sieht.”

Die Krebserkrankung wurde nur durch einen Zufall entdeckt: Slimani hatte kurzem einen Autounfall und musste operiert werden. Bei dieser Operation fanden die Ärzte den Krebs. “Es hat sich für mich herausgestellt, dass mein Autounfall wahrscheinlich das Beste ist, was mir in meinem Leben je passiert ist. Wahrscheinlich hat’s mich vor dem Tod bewahrt.”

Dounia Slimani muss Chemotherapie machen

Wie geht es für Slimani nun weiter? Sie muss die nächsten sechs Monate eine Chemotherapie machen. Mit ihrer Familie will die Influencerin diese Herausforderung schaffen – ihre Geschwister sind die bekannten Youtuber Sami Slimani und Lamiya Slimani. Weiter bittet sie ihre Fans um mentale Unterstützung. So sei sie für jede “gute Energie” dankbar.

Trotz der bevorstehenden schwierigen Monate bleibt Dounia Slimani optimistisch: “Ich werde diesen Kampf antreten und den werde ich gewinnen.“

RND/am