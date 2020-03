Keine Besucher wegen Corona: Pinguine erkunden Aquarium und besuchen andere Tiere

Was für ein Abenteuer: Wegen der Corona-Schließung dürfen Pinguine durch ein leeres Aquarium in Chicago spazieren und ihre tierischen Nachbarn besuchen. Bald schon steht die nächste Aufgabe für die Tiere an.

Chicago. Nicht nur in Deutschland sind Freizeiteinrichtungen wegen des Coronavirus geschlossen, auch in den USA sind viele Attraktionen zu – darunter das Shedd Aquarium in Chicago im Bundesstaat Illinois. Nutznießer sind die Pinguine, die durch das menschenleere Aquarium spazieren dürfen, wie Videos zeigt.

Für die Tiere ist es eine ungewohnte Gelegenheit, ihre tierischen Nachbarn persönlich zu besuchen. Von der Aktion postet das Shedd Aquarium Videos auf Twitter. Den Mitarbeitern sei es wichtig, die Tiere mit spannenden Aktivitäten abzulenken, schreibt die Einrichtung: “Unsere Betreuer bieten den Tieren ständig neue Erfahrungen, mit denen sie ihr natürliches Verhalten erforschen und ausdrücken können.”

Zwei der Pinguine, die in den Videos zu sehen sind, heißen Edward und Annie und werden bald ihr Nest bauen – trotz der Schließung des Aquariums. “Dieses Jahr ist nicht anders”, schreiben die Mitarbeiter auf Twitter. Die Natur nehme für die Tiere wie jedes Jahr ihren Lauf.

Das Aquarium bleibt noch mindestens bis 29. März geschlossen. Es ist nur eine von Dutzenden Attraktionen, die in Chicago keine Besucher mehr empfangen dürfen.

RND/am