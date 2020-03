Polizei beendet zwei “Corona-Partys” mit 150 Teilnehmern

In Bayern beendet die Polizei zwei “Corona-Partys” mit insgesamt 150 Teilnehmern. Die jungen Menschen hatten sich zuvor in sozialen Netzwerken verabredet. Die Polizei wendet sich deshalb mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit.

Zwei sogenannte „Corona-Partys“ hat die Polizei in Nürnberg und Schwabach beendet. Rund 100 junge Menschen hatten sich am Montagabend in einem Nürnberger Stadtpark zum Feiern getroffen und dazu eine mit Generatoren betriebene Musik- und Lichtanlage laufen lassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In Schwabach trafen sich den Angaben nach 50 Jugendliche in einem Skater-Park und feierten ebenfalls lautstark mit einer mitgebrachten Musikanlage. Sie hatten sich offenbar über soziale Medien zu der Feier verabredet. Auch hier stellten Beamte die Anlage sicher, erteilten Platzverweise.

Die Polizei appelliert an die Bürger

Die Polizei appelliere eindringlich, derartige Zusammenkünfte zu unterlassen. Es liege in der Verantwortung jedes Bürgers, die Infektionsrate so gering wie möglich zu halten und damit lebensbedrohliche Erkrankungen vor allem der Risikogruppen zu vermeiden. Eltern sollten ihre Kinder entsprechend sensibilisieren.

Wegen des Coronavirus sind in Bayern bis einschließlich 19. April öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen landesweit untersagt. Um die rasante Ausbreitung des Virus zu bremsen, hatte die Staatsregierung die Maßnahme am Montag beschlossen.

RND/dpa