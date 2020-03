Seniorin verletzt sich bei Sturz aus dem Rollstuhl tödlich

Eine Seniorin ist in Baden-Württemberg in einem Bus aus ihrem Rollstuhl gestürzt. Dabei verletzte sie sich tödlich. Der Rollstuhl war während der Fahrt ins Rollen geraten.

Wiesloch. Eine Seniorin ist im Norden von Baden-Württemberg in einem Bus so unglücklich aus ihrem Rollstuhl gestürzt, dass sie sich tödlich verletzte.

Frau stirbt noch am Unfallort

Der Rollstuhl war am Dienstag während der Fahrt in der Stadt Wiesloch ins Rollen geraten. Infolge dessen kam die Frau zu Fall, teilte die Polizei weiter mit. Die alte Dame starb am Unfallort.

RND/dpa