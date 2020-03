Giovanni Zarrella streamt Konzert von zu Hause: “Wir Künstler müssen zusammenrücken”

Die Auswirkungen des Coronavirus zeigen sich in vielen Bereichen der deutschen Gesellschaft. Auch freischaffenden Künstlern brechen plötzlich Aufträge weg. Sänger Giovanni Zarrella gibt auf RND.de ein Konzert aus seinem Zuhause – und sammelt damit Spenden für Freiberufler, die um ihre Existenz bangen.

Konzertabsagen, geschlossene Theater und verschobene Lesungen: Die Auswirkungen des Coronavirus treffen auch die Kulturbranche hart. Insbesondere freischaffende Künstler bangen plötzlich um ihre Existenz. Auch Giovanni Zarrella bekommt die Unruhe in der Branche mit – und will nun mit einem Konzert Spenden für Kollegen sammeln, die in finanzielle Schieflage geraten sind. Der Sänger (“Senza te”) sagte zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Auch meine Auftritte sind für die kommenden Wochen alle abgesagt worden. Es betrifft aktuell jeden in der Branche. Ich habe in meinem Umfeld viele Berufsmusiker, die von den Auftritten leben müssen. Einer aus meiner Band hat gerade eine Musikschule übernommen – da kann er gerade auch nicht mehr unterrichten.” Deswegen findet Zarrella: “Es ist eine Zeit, in der wir zusammenrücken müssen. Nicht nur wir Künstler, sondern alle Menschen. Gerade wir jüngeren und gesünderen können jetzt mal zeigen, wie wertvoll uns unsere Mitmenschen sind und wie leicht wir ihnen helfen können, wenn wir einfach zu Hause bleiben.”

Um Kollegen zu unterstützen, die wegen der Ausfälle um ihre Existenz fürchten, gibt der Sänger am Mittwochabend ein Konzert bei sich zu Hause. Zu hören gibt es dann natürlich Lieder von seinem aktuellen Album, aber auch Improvisiertes. Die Zuschauer möchte er dazu aufrufen, für seine Kollegen zu spenden. Dafür hat er ein Konto eingerichtet und nennt die Aktion “Cuore Musica” (Musikherz).

Zu sehen ist das Konzert am Mittwoch, 18. März, ab 19.30 Uhr auf der Website des RedaktionsNetzwerks Deutschland (www.RND.de) und auf der Facebook-Seite und dem Instagram-Kanal des RND.

Von Lena Obschinsky/RND