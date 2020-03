Johannes B. Kerner in Corona-Quarantäne: “Gefühl des Zusammenhaltes“

TV-Moderator Johannes B. Kerner hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sitzt zurzeit in häuslicher Quarantäne. Nun wendet er sich mit einer Videobotschaft an seine Fans – und macht allen Menschen Mut.

Am vergangenen Donnerstag wurde bestätigt, dass sich Moderator Johannes B. Kerner mit dem Coronavirus infiziert hat. Seitdem sitzt er zu Hause in Quarantäne. Nun hat der 55-Jährige sich mit einem Video auf Instagram aus der Isolation gemeldet.

“Nach einigen Tagen des Zögerns melde ich mich jetzt doch mal aus der häuslichen Isolation, einfach weil ich so viele Nachrichten bekommen habe”, sagt er in dem Video vom Dienstagabend. Drei Fragen seien immer wieder bei ihm aufgetaucht – und die wolle er nun beantworten. “Dabei ist mir wichtig zu sagen: Ich kann natürlich nur über meine Situation sprechen. Das hat keine Allgemeingültigkeit”, so Kerner.

Kerner: “Es geht mir gut”

Die erste, immer wieder bei ihm eintreffende Frage sei, wie es ihm geht. “Es geht mir gut”, beruhigt Kerner seine Fans, “ich habe keine oder kaum Symptome, habe kein Fieber, komme gut zurecht, ich kriege mich beschäftigt.” Die zweite oft gestellte Frage ziele darauf ab, wo er sich angesteckt habe. “Die Frage kann ich nicht beantworten”, sagt Kerner ehrlich, “und das ist ja auch ein bisschen das Tückische an dem Virus, dass man das eben nicht sagen kann, dass man den trägt, nichts merkt und weitergibt. Das macht es so schwer und das macht es so richtig, die sozialen Kontakte jetzt in dieser Zeit so weit wie möglich zu meiden.”

Seine Antwort auf die dritte Frage – wie geht es weiter? “Ich warte auf Ansage des Gesundheitsamtes”, sagt Kerner dazu. “Da gibt’s jeden Tag neue Informationen. Warten wir einfach noch mal ein paar Tage ab. Und wie es für mich persönlich weitergeht: Ich hoffe natürlich, dass der Verlauf flach bleibt, dass ich nicht ernsthaft erkranke, denke aber im selben Moment an die Patienten, denen es richtig schlecht geht, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Ich will versuchen, allen Power zu senden.”

Kerner spürt Gefühl des Zusammenhaltes

Einen positiven Gedanken in dieser schwierigen Zeit greift er noch auf: “Man spürt auf den vielen Wegen, auf denen man Kommunikation hat, ein Gefühl des Zusammenhaltes. Ein Gefühl, das vielleicht in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ein bisschen verloren gegangen ist. Vielleicht ist das ein kleines Learning aus dieser riesengroßen Krise, dass wir dieses Gefühl des Zusammenhaltes nicht gleich wieder über Bord werfen, wenn wir das hier gemeinsam geschafft haben.”

RND/hsc