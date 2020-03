Mann kann wegen Corona 67. Hochzeitstag nicht mit Frau feiern – und überlegt sich süße Aktion

Traurig und herzerwärmend zugleich: Ein Mann in den USA kann den 67. Hochzeitstag nicht mit seiner Frau verbringen, weil Besuch in Pflegeheimen wegen des Coronavirus verboten ist. Also stellt er sich mit einem süßen Plakat und Ballons vor das Heim.

Erstmals seit 67 Jahren Ehe konnte Bob Shellard aus dem US-Bundesstaat Connecticut den Hochzeitstag nicht mit seiner Frau verbringen. Wegen des Coronavirus ist das Pflegeheim, in dem seine Frau lebt und wo er sie normalerweise jeden Tag besucht, für Besuch gesperrt, wie unter anderem der “Standard” berichtet. Doch das hat den Mann nicht von einer süßen Aktion abgehalten, wie Bilder zeigen.

Darauf ist Shellard zu sehen, wie er draußen vor dem Pflegeheim steht – mit Luftballons in der Hand und einem Plakat, auf dem steht: “Ich habe dich seit 67 Jahren geliebt und tue es noch immer. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag.” Neben der Aufschrift ziert ein riesiges Herz das Poster.

Laut “Standard” soll seine Frau Nancy Shellard winkend am Fenster gestanden haben und ihrem Mann Luftküsse zugeworfen haben. Gegenüber “New England Cable News” sagte Bob Shellard zu der Situation: “Ich fühle mich schlecht, weil ich sie hier bei mir haben will, und ich weiß, dass sie nicht kann.“

RND/hsc