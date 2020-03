Geiselnehmer von Lübeck zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt

Der 37-Jährige hatte die Frau mit einem Messer bedroht, um eine Abschiebung in sein Heimatland Rumänien zu erzwingen.

Lübeck. Neun Monate nach einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck ist ein 37-Jähriger zu einer Haftstrafe von weiteren neun Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Lübeck verurteilte den geständigen Mann am Mittwoch zusätzlich zu einer anschließenden Sicherheitsverwahrung.

Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn gestanden, im Juni 2019 eine Anstaltspsychologin in der JVA über mehrere Stunden in seiner Gewalt gehabt und mit einem Küchenmesser bedroht zu haben, um eine Abschiebung in sein Heimatland Rumänien zu erzwingen. Auch wenn er versucht habe, seine Tat in manchen Punkten zu verharmlosen, habe sich sein Geständnis doch strafmildernd ausgewirkt, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Mit dem Urteil folgte das Gericht den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte eine Strafe im unteren Drittel des Strafrahmens gefordert. Der liegt für Geiselnahmen nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen fünf und 15 Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

RND/dpa