RND.de zeigt Wohnzimmerkonzert von Giovanni Zarrella

Konzerte werden abgesagt, Lesungen verschoben: Nahezu alle kulturellen Veranstaltungen sind in Deutschland wegen des Coronavirus gecancelt worden. Sänger Giovanni Zarrella spielt nun einfach ein Konzert von Zuhause – und sammelt damit Spenden für freischaffende Künstler, die um ihre Existenz bangen. Zu sehen ist das Video ab 19.30 Uhr auf RND.de.

Mit der “Popstars“-Band Bro’Sis füllte er die großen Hallen, mit seiner seiner Swing-Pop-Band “Vintage Vegas” tourte er durch die deutschen Clubs, als Solosänger tritt Giovanni Zarrella seit Neustem mit seinen Schlagerhits mit Florian Silbereisen auf. Das, was er am Mittwochabend macht, ist allerdings auch für den erfahrenen Sänger Neuland: Zarrella spielt das erste Mal ein Konzert bei sich Zuhause – zu sehen ist das Video am Mittwoch ab 19.30 Uhr bei RND.de.

Zarrella hat wegen der Coronakrise in den nächsten Wochen keine Auftritte mehr – wie viele andere seiner Künstlerkollegen auch. Für Freischaffende, die nicht gerade die großen Hallen füllen, sondern zum Beispiel die Crew hinter den Musikern sind, bricht plötzlich das Einkommen weg. Der Sänger hat viele persönliche Schicksale in den vergangenen Tagen gehört und beschlossen: Er will helfen.

Konzert entsteht in seinem Haus in Köln

Zarrella zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Es ist eine Zeit, in der wir zusammenrücken müssen. Nicht nur wir Künstler, sondern alle Menschen. Gerade wir Jüngeren und Gesünderen können jetzt mal zeigen, wie wertvoll uns unsere Mitmenschen sind und wie leicht wir ihnen helfen können, wenn wir einfach zu Hause bleiben.” Der Sänger geht noch weiter: Mit seinem Konzert, das er in seinem Haus in Köln aufnimmt, will der Sänger Spenden für in finanzielle Schieflage geratene Kollegen sammeln. Zarrella nennt die Aktion “Cuore Musica” (zu Deutsch: Musikherz).

Zarrella singt mit seinem Vater

Was wird Zarrella singen? Nicht alles ist durchgeplant, Zarrella will viel improvisieren. Fest steht aber schon: Natürlich performt er seinen aktuellen Song “Senza te” (Ohne dich) und auch “Azurro”. Der Sänger wird außerdem seinen Vater per Facetime dazu schalten und ein Duett mit ihm singen. Wegen des Coronavirus verzichten die beiden Italiener aktuell darauf, sich persönlich zu sehen. Denn auch Zarrellas Vater ist mit fast 70 Teil der Hochrisikogruppe. Der Sänger hofft, dass seine Aktion nicht die einzige bleibt: “Ich hoffe, dass viele meiner Kollegen es mir gleichtun. Comedians, Sänger, Schauspieler: Sammelt Geld für diejenigen, denen es gerade nicht gut geht.”

Spenden können Fans und Unterstützer an die Deutsche Orchesterstiftung – Kennwort: “Nothilfefonds”. IBAN: DE351004 00000114 151405, BIC: COBADEFFXXX.

Von Lena Obschinsky/RND