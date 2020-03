Corona-Krise: Harry und Meghan bitten um Mitgefühl

Prinz Harry und Herzogin Meghan hat sich via Instagram zu der Corona-Krise geäußert. Das Paar fordert die Menschen dazu auf, “Mitgefühl und Güte” zu zeigen.

New York. Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan fordern Menschen im Angesicht der Coronavirus-Pandemie auf, „Mitgefühl und Güte“ zu zeigen. Dieser Moment in der Geschichte sei ein wahres Zeugnis für den menschlichen Geist, schrieb das Paar am Mittwoch auf Instagram. Die Leben aller Menschen seien in irgendeiner Form von dem neuartigen Coronavirus betroffen, was „uns alle miteinander global verbindet“. „Wie wir aufeinander zugehen und auf unsere Gemeinden mit Mitgefühl und Güte eingehen, ist momentan unbestreitbar wichtig.“

Finanziell unabhängiges Leben in Kanada

Ihren Followern sagten Harry und Meghan, sie wollten in den kommenden Wochen vertrauenswürdige Informationen verbreiten und mit der Öffentlichkeit sichere und gesunde Praktiken teilen.

Ende März werden der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre royalen Titel abgeben. Mit dem Rückzug aus der ersten Reihe des britischen Königshauses wollen sie sich in Kanada ein finanziell unabhängiges Leben aufbauen.

