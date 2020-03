Wegen Coronavirus: Club in Las Vegas führt Drive-in-Striptease ein

Die Unternehmer in der ganzen Welt werden in Zeiten des Coronavirus kreativ, um überhaupt noch Umsatz machen zu können. So bietet ein Stripclub in Las Vegas nun einen Drive-in an: Die Zuschauer gucken durch die Autoscheibe den Tänzerinnen zu.

Las Vegas. Nicht nur die Buffets, sondern auch die Stripclubs müssen in Las Vegas wegen des Coronavirus geschlossen bleiben. Nur ein einziger bleibt auch weiterhin geöffnet. Denn die Chefs von „Little Darlings“ hatten eine Idee, wie sie ihren Kunden nackte Frauen zeigen können und dennoch die soziale Distanz gewahrt werden kann: Drive-In-Striptease.

Manager Ryan Carlson sagt dazu: „Unsere Gäste können bis zu unser Hintertür vorfahren und bekommen dann von einer nackten Tänzerin eine Strip-Show auf zwei Meter Abstand geliefert! Ohne dass sie sich von ihrem Autositz hochbewegen müssen!“ Die zehnminütige Nacktshow kostet 100 Dollar plus Trinkgeld.

RND/sin