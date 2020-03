VolleRegale: Moderatorin ruft mit Hashtag gegen Hamsterkäufe auf

Kampf den Hamsterkäufen! Eine Radiomoderatorin fordert ihre Follower dazu auf, in Zeiten der Corona-Krise volle Regale zu posten. Das Posten leerer Regale führe nur zu Panik und Hamsterkäufen.

Köln. Ein Hashtag gegen Hamsterkäufe: Die Radiomoderatorin und DJane Larissa Rieß hat ihre Abonnenten auf Instagram dazu aufgerufen, in Zeiten der Corona-Krise volle Regale zu posten. „Das Posten von leeren Regalen und das Jammern darüber führt nur zu noch mehr Panik und Hamsterkäufen“, schrieb die Moderatorin des WDR-Radiosenders „1Live“ in ihrem Beitrag in dem sozialen Netzwerk.

Fotos leergekaufter Regale kursieren im Netz

Unter dem Hashtag #VolleRegale folgten daraufhin viele Menschen dem Aufruf und posteten etwa Fotos von gefüllten Gemüse- oder Nudelabteilungen im Supermarkt. Seit Tagen kursieren Bilder von leergekauften Regalen für Produkte wie Toilettenpapier, Mehl oder Nudeln durch das Internet.

RND/dpa