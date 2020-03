Ermordet und vergraben: Lebensgefährte gesteht Mord an Freundin

Eine seit Montag vermisste Frau aus Berlin ist tot. Der Lebensgefährte der 34-Jährigen gestand, sie nach einem Streit getötet und vergraben zu haben. Der 36 Jahre alte Mann wurde festgenommen.

Berlin. Die seit Montag vermisste Frau aus Berlin-Adlershof ist tot. Der Lebensgefährte der 34-Jährigen habe gestanden, sie nach einem Streit getötet und an der Wagner-Régeny-Straße vergraben zu haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Hintergründe zur Tat noch unbekannt

Die Beamten fanden dort am Freitagnachmittag die Leiche und brachten sie zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin. Der 36-Jährige wurde festgenommen. Er sollte am Samstag einem Richter für einen Haftbefehl wegen Mordes vorgeführt werden. Weitere Hintergründe zu dem Fall nannte die Polizei zunächst nicht.

RND/dpa