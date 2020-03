Mann nach Entlassung aus Gefängnis überfallen und ausgeraubt

Ein Mann wurde in New York wegen der Ausbreitung des Coronavirus’ zu seinem eigenen Schutz aus der U-Haft entlassen. Doch kaum hatte er das Gefängnis verlassen, wurde er überfallen.

New York. Im Gefängnis war es sicherer. Nur wenige Stunden nach seiner Entlassung aus New Yorks Gefängnis Rikers Island ist ein 36-Jähriger auf offener Straße überfallen und ausgeraubt worden. Der Mann war nach Medienberichten vom Samstagabend (Ortszeit) von zwei Maskierten mit einer Schusswaffe bedroht und um seine Brieftasche sowie sein Mobiltelefon erleichtert worden. Der 36-Jährige war zuvor wegen des sich ausbreitenden Coronavirus in New York zu seinem eigenen Schutz aus der Untersuchungshaft, wo er auf sein Verfahren wegen eines Überfalls wartete, entlassen worden.

RND/dpa