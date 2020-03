Unbekannte stehlen 100 Atemschutzmasken aus Uniklinik in Hannover

Unbekannte haben aus einer Klinik in Hannover Schutzmasken und Desinfektionsmittel gestohlen. Die Klinik erhöhte daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen. Niedersachsens Wissenschaftsminister bezeichnet die Tat als “feige”.

Hannover. Unbekannte haben aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) am Sonntag nach Angaben des Wissenschaftsministeriums in Niedersachsen große Mengen an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln gestohlen.

Die MHH habe daraufhin ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöht und den Diebstahl zur Anzeige gebracht. Konkret handele es sich um 40 Liter Flächendesinfektionsmittel, 100 Masken der Schutzklasse FFP2, 500 Mund-Nasenschutz-Masken sowie 150 Schutzbrillen.

“Feiger Diebstahl”

Zu dem Diebstahl sagte der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler: „Die Medizinische Hochschule Hannover leistet in dieser Zeit wie alle Krankenhäuser in Niedersachsen hervorragende Arbeit.“ Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte arbeiteten Tag für Tag Seite an Seite daran, Menschenleben zu retten.

Der CDU-Politiker betonte: “Dieser feige Diebstahl gefährdet die Menschen, die ihre eigene Gesundheit für unser aller Gesundheit jeden Tag aufs Neue aufs Spiel setzen. Und er gefährdet die Gesundheit der Patientinnen und Patienten.”

RND/dpa