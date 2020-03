Schweres Erdbeben vor russischer Halbinsel Kamtschatka – Tsunami-Warnung

Die russische Pazifikküste wurde am Dienstag von einem heftigen Erdbeben heimgesucht. Die Stärke des Bebens wird mit 7,6 angegeben. Für die dünn besiedelten nördlichen Kurilen wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben.

Moskau. Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,6 hat am Dienstag die russische Pazifikküste erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag südöstlich der Südspitze der Halbinsel Kamtschatka und in der Nähe der Kurilen-Inseln in einer Tiefe von knapp 50 Kilometern unter der Meeresoberfläche, wie die russische Erdbebenwarte sowie die US-Erdbebenwarte USGS übereinstimmend berichteten.

Erdbeben der Stärke 7,6: Keine Verletzten auf den Kurilen

Nach Berichten russischer Medien wurde niemand verletzt, auch habe es keine Schäden gegeben. Für die dünn besiedelten nördlichen Kurilen wurde von der russischen Erdbebenwarte eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Das US-Tsunami-Zentrum dagegen sah für den Pazifik keine Bedrohung.

