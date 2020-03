Priester streamt Messe – und macht aus Versehen Instagram-Filter an

Das war so nicht geplant: Ein Priester in Italien möchte seinen Gottesdienst im Internet übertragen und stellt dabei aus Versehen Instagram-Filter an. Plötzlich trägt er einen virtuellen Hut und es fällt Schnee – im Netz wird der Patzer gefeiert.

Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus befindet sich Italien in einem Lockdown. Davon sind auch Kirchen und Messen betroffen. Viele Gottesdienste werden deswegen live gestreamt – doch ein Priester hatte dabei anscheinend technische Probleme mit Instagram.

Instagram-Filter im Gottesdienst-Livestream – Twitter feiert den Clip

So hatte der Priester plötzlich einen dunklen virtuellen Hut auf, pinke Hanteln im Gesicht oder Schnee auf dem Soutane. Das alles dank der lustigen Filter der Social-Media-Plattform.

Der kurze Clip wurde von einem Twitter-Nutzer gepostet und vielfach im Netz geteilt – mehr als 290.000-mal wurde der Beitrag geliked. In den Kommentaren wird der Priester bejubelt. “Technische Schwierigkeiten werden ihn nicht aufhalten. Er ist auf einer Mission von Gott”, schreibt ein User.

In Corona-Zeiten: Kirche ist auf Instagram für Gemeinde da

Auch die italienische Kirche wird gefeiert. “Ich bin keine Kirchgängerin, aber ich schätze die Anstrengungen, die sie für ihre Gemeinde unternehmen, trotz der Tatsache, dass sie möglicherweise technisch herausgefordert sind”, so eine Nutzerin.

RND/am