Britney Spears fordert Umverteilung von Reichtum

Die “Toxic“-Sängerin Britney Spears überrascht ihre Fans auf Instagram. So fordert sie im Zuge der Corona-Krise in einem Beitrag vom Dienstag fast schon sozialistische Ideen. Darin teilte die 38-Jährige ein Zitat der Autorin Mimi Zhu, welche unter anderem schrieb: “Wir werden lernen, uns durch die Wellen des Netzes zu küssen und zu halten. Wir werden uns gegenseitig ernähren, Reichtum umverteilen, streiken. Wir werden unsere eigene Bedeutung von den Orten aus verstehen, an denen wir bleiben müssen. Die Gemeinschaft bewegt sich über Mauern hinaus. Wir können immer noch zusammen sein.”

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus sind noch nicht abzusehen, dennoch werden global bereits Rettungsschirme für Freiberufler, Selbstständige und plötzlich Arbeitslose gespannt. Die Sorge ist groß, dass die Corona-Krise besonders die armen Teile der Gesellschaft treffen wird.

Britney-Spears-Memes

Die Follower des Superstars feiern den Aufruf des Megastars, Reichtum umzuverteilen und zu streiken. Die Netzgemeinde zieht sogar Verbindungen zum Kommunismus und zu Karl Marx. “Spears sagte ‘Generalstreik’ – Königin des Proletariats”, schreibt eine Nutzerin in der Kommentarspalte. Von anderen wird sie zur “Königin der Gemeinschaft und des Kommunismus” gekürt.

Auf Twitter teilen User lustige Memes: Ein Fan paart beispielsweise unterschiedliche Ausgaben des Manifests der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels mit farblich passenden Outfits von Spears.

Auf Twitter trendeten zeitweise sogar die Worte “Genossin Britney”. Mimi Zhu, die Autorin des mittlerweile viral gegangenen Zitats, tanzte vor Freude in ihre Instagram-Story zu dem Hit-Song von Britney Spears “(You Drive Me) Crazy”.

RND/am