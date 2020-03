Lena Meyer-Landrut ruft Fans dazu auf, Atemschutzmasken selbst zu basteln

In den sozialen Medien ruft Lena Meyer-Landrut ihre Follower dazu auf, sich selbst Atemschutzmasken zu basteln und damit rauszugehen. Sie weist extra darauf hin, dem medizinischen Personal nicht die professionellen Masken wegzukaufen. Ob die Masken allerdings beim Selbstschutz helfen – dafür sehen Experten noch keine Beweise.

Auf Instagram ruft Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) ihre Fans dazu auf, nur noch mit Atemschutzmaske raus zu gehen – und diese selbst zu basteln, damit die sowieso schon knappen “professionellen medizinischen Masken” dem medizinischen Personal nicht noch weggekauft werden.

Zu einer Collage, die sie vier mal mit Maske zeigt – bemalt mit Mündern, Schnurrbart oder Katzengesicht – schreibt sie unter anderem: “Außer zuhause bleiben und Hände waschen gibt es eine Sache, die wir jetzt alle machen können, um das Virus zu bremsen. Und das ist: Maske auf!” Ihr Tipp, da die professionellen Masken zu großen Teilen ausverkauft sind: “Du kannst dir eine wirkungsvolle Maske zu Hause selber basteln. Aus alten T-Shirts, Küchenhandtüchern, Küchenpapier oder sogar Staubsaugerbeuteln. Echt, kein Witz! Das schützt laut Studien fast genau so gut wie die medizinischen Masken.”

Lena Meyer-Landrut beruft sich in ihrem Post auf die Website maskeauf.de, die wiederum eine Studie der Universität Cambridge zitieren, die Haushaltsmaterialien wie die von der Sängerin genannten auf ihren Schutz hin vergleichen. Allerdings ist dort ist erkennbar, dass ein Schal nur etwa halb so gut Partikel auffängt wie eine Operationsmaske.

Meyer-Landrut erklärt, dass die Masken nicht den Menschen selbst schützen sollen, sondern die anderen um sie herum: „Denn bei Corona können wir alle ansteckend sein, ohne es zu merken. Besonders junge Leute. Und deshalb sollten wir alle eine Maske tragen. Um die Ansteckungen zu verringern. Also: So leicht war es noch nie, das Richtige zu tun. Einfach basteln, aufziehen, wann immer du in Kontakt zu anderen kommst. Und Vorbild sein in dieser Krise.” Anschließend ruft sie ihre Fans noch dazu auf, Bilder ihrer gebastelten Masken zu posten.

Dass solche selbstgebastelten Masken genauso gut schützen wie medizinische Masken ist laut Virologe Christian Drosten nicht ganz korrekt: Bislang gebe es keine Evidenz dafür, dass das Tragen von Atemschutzmasken zum Selbstschutz in der Öffentlichkeit helfen könne, sagt Drosten im NDR-Podcast vom Montag (23. März). Ein Mundschutz könne aber zum Schutz anderer in der Öffentlichkeit getragen werden. Das könne auch ein Schal oder eine selbstgebastelte Maske aus mehrlagigem Stoff sein.

Zertifizierte Masken sollten jetzt nur diejenigen nutzen, die patientennah arbeiten: also medizinisches Personal und Pfleger. Die speziellen FFP3-Schutzmasken könnten das medizinische Personal selbst vor einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 schützen.

RND/hsc