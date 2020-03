Polizei stoppt Corona-Party: Gäste wollen von Maßnahmen nichts gewusst haben

Sie haben von den Maßnahmen wegen des Coronavirus nichts gewusst – das gaben am frühen Mittwochmorgen 17 Personen in Duisburg an, die in einer Bar eine Party gefeiert haben. Die Polizei beendete die Feier.

Duisburg. Weil sie trotz der Corona-Schutzmaßnahmen in einer Duisburger Bar feierten, müssen 17 Menschen nun mit Strafanzeigen rechnen. Wie die Polizei berichtete, stoppten Beamte die Party am frühen Mittwochmorgen. Die Feier habe hinter heruntergelassenen Rollläden stattgefunden.

Die 17 Personen, die sich teils in Waschräumen und im Keller vor der Polizei versteckten, gaben an, nichts von dem neuen Maßnahmen gewusst zu haben, die Menschenansammlungen wegen der Corona-Pandemie vorerst verbieten. Weil sich ein 39-jähriger Mann besonders uneinsichtig zeigte und Widerstand leistete, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

RND/dpa