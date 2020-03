Sarah Lombardi singt Song von Pietro – und hat Tränen in den Augen

Sarah Lombardi hat Tränen in den Augen, als sie in einem Video die Ballade ihres Ex-Mannes Pietro Lombardi singt. In dem Song geht es um die Gesundheitsprobleme des gemeinsamen Sohnes Alessio. Auch Pietro äußert sich sehr emotional zu Sarahs Cover.

Sarah und Pietro Lombardi hatten in der Vergangenheit keine einfache Beziehung, doch die Liebe zum gemeinsamen Sohn Alessio lässt beide Sänger scheinbar immer wieder zueinanderfinden.

Sarah coverte den neuen Song von Pietro “Kämpferherz” am Klavier – und beim Singen kamen ihr die Tränen. Die 27-Jährige postete ein Video davon auf Instagram und schrieb unter anderem: “Tag und Nacht haben Papa und Mama für dich gebetet, keine Sekunde haben wir dich allein gelassen. Heute bist du voller Liebe, voller Energie.”

In der emotionalen Ballade geht es nämlich um den Herzfehler des Sohnes und die schwierige Zeit nach seiner Geburt. Der 27-jährige Popstar widmete “Kämpferherz” in einem Instagram-Beitrag seiner Ex-Frau und Alessio. “Wie ihr wisst, ist Alessio mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen und das Schlimmste war es damals, nicht zu wissen ob er es schafft oder nicht. Aber er hat ein ‚KÄMPFERHERZ’ und ich bin STOLZ so einen wundervollen Sohn zu haben”, schrieb der “DSDS”-Juror weiter.

Pietro wurde in den Kommentaren unter dem Video seiner Ex-Frau emotional: “Die beste Mama der Welt für unser KÄMPFERHERZ.”

RND/am