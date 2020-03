Corona-Krise: Rihanna spendet Schutzkleidung an Bundesstaat New York

Sängerin Rihanna spendet nicht nur Geld im Kampf gegen Corona, sondern auch Schutzausrüstung. Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass beispielsweise New York City Schutzkleidung fehlt. Der Gouverneur von New York dankt dem Superstar öffentlich.

New York City. R’n’B-Superstar Rihanna ist bekannt für wohltätigen Aktionen – immerhin besitzt die “Umbrella”-Sängerin eine eigene Stiftung für Hilfszwecke. Nachdem Rihanna schon fünf Millionen US-Dollar im Kampf gegen die Corona-Krise gab, spendete die Performerin nun Schutzausrüstungen an den Bundesstaat New York. Das berichtete Andrew Cuomo, der demokratische Gouverneur von New York, am Donnerstag auf Twitter. Dazu schrieb Cuomo: “Wir sind sehr dankbar für Ihre Hilfe und die vieler anderer.”

In den letzten Tagen wurde bekannt, dass die Vorräte der US-amerikanischen Krankenhäuser von Tag zu Tag schwinden. Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, rief bereits die US-Regierung auf, mehr Schutzmasken und Handschuhe bereitzustellen. Krankenhausmitarbeiter erklärten, sie seien aufgefordert worden, Einmalhandschuhe und -Gesichtsmasken mehrfach zu verwenden.

RND/am