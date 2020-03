Rammstein-Sänger Till Lindemann auf Intensivstation

Sorgen um Till Lindemann, Frontmann von “Rammstein”: Die Band bestätigt auf ihrer Facebook-Seite, dass der 57-Jährige eine Nacht auf der Intensivstation verbracht hat. Ein Corona-Test sei aber negativ gewesen.

Till Lindemann, Sänger bei der Band “Rammstein”, wurde am Donnerstag vom Arzt der Musikgruppe in ein Krankenhaus eingewiesen. Er hatte eine Nacht auf der Intensivstation verbracht. Da er sich auf dem Weg der Besserung befinde, sei er inzwischen verlegt worden, schreibt die Band in einer Stellungnahme auf Facebook.

Entgegen der Gerüchte, spricht die Band davon, dass es sich nicht um eine Infektion mit dem Coronavirus handle. Ein Test sei negativ ausgefallen. Zunächst hatte die “Bild”-Zeitung berichtet, dass der Sänger zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt hatte. Er sei mit hohem Fieber und einer Lungenentzündung von einer Solo-Tour in Russland zurückgekommen. Dazu äußerte sich die Band allerdings nicht.

RND/msk