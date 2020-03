Erzieherin abgelenkt: Mädchen stirbt auf Spielplatz

Tragödie in einem Kindergarten im russischen St. Petersburg: Weil eine Erzieherin lange Zeit abgelenkt war, starb ein drei Jahre altes Kind. Es hatte sich den Kopf in einer Leiter auf dem Spielplatz eingeklemmt.

St. Petersburg. Ein drei Jahre altes Mädchen ist beim Spielen in der nordrussischen Stadt St. Petersburg auf tragische Weise ums Leben gekommen. Es steckte fast zehn Minuten mit dem Kopf in einer Leiter auf einem Spielplatz fest, wie die Ermittler am Freitag mitteilten.

Gegen die Kindergärtnerin werde nun ermittelt, weil sie “lange Zeit” abgelenkt gewesen sei und nicht nach den Kindern geschaut habe. Das Mädchen erlitt demnach irreparable Hals- und Rückenmarkschäden. Es starb noch auf dem Spielplatz.

RND/dpa