150 Menschen versammeln sich auf Platz in Berlin – Sperrung durch Polizei

Am Samstag wird bundesweit, aber auch in Berlin, kontrolliert, ob sich Menschen an die Verhaltensregeln halten. In der Hauptstadt hielten sich auf einem Platz im Stadtteil Friedrichshain 150 Leute auf. Als sich das nach drei Lautsprecheransagen nicht änderte, sperrte die Polizei den Platz.

Die Berliner Polizei hat den Boxhagener Platz in Friedrichshain am Samstagnachmittag gesperrt. Dort hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers zuvor rund 150 Personen aufgehalten, die auf die Polizei nicht reagiert hätten. Auch drei Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Platz zu verlassen, hatten nicht den gewünschten Erfolg, so der Sprecher. Die Polizei habe die Grünflächen des Platzes schließlich gesperrt. Darüber, ob es in dem Zusammenhang auch Festnahmen gegeben hat, lagen dem Sprecher keine Informationen vor. Wann die Sperrung des Platzes wieder aufgehoben wird, stand nicht fest.

Die Polizei wollte am Samstag mit rund 350 Beamten stadtweit kontrollieren, ob sich die Berlinerinnen und Berliner an die Verhaltensregeln zur Bekämpfung der Corona-Epidemie halten. Grundsätzlich gilt, dass man nur allein oder zu zweit unterwegs sein darf. Ausnahmen gelten für Familien und Bewohner einer gemeinsamen Wohnung. Bei Aufenthalten außerhalb der eigenen Wohnung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten. Ein Schwerpunkt der Polizeikontrollen sollten wegen des guten Wetters Parks und Grünanlagen sein.

