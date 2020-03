Vier Mitglieder einer Familie tot gefunden – vermutlich Verbrechen

Die Polizei hat in den Niederlanden die Leichen von vier Familienmitgliedern gefunden. Gesucht wird der 33-jährige Vater der Familie. Er hat möglicherweise etwas mit dem Verbrechen zu tun.

Etten-Leur. Die Polizei hat in einer Wohnung im südniederländischen Ort Etten-Leur die Leichen von vier Mitgliedern einer Familie gefunden. Es handele sich um Mutter, ihre zwei jungen Kinder und die Großmutter, teilte die Polizei am Sonntag in Breda mit. Sie seien vermutlich durch ein Verbrechen ums Leben gekommen.

Die Polizei sucht den 33 Jahre alten Vater der Familie. Er habe möglicherweise etwas mit dem Verbrechen zu tun. “Wir wollen ihn sprechen und machen uns Sorgen um ihn”, schreibt die Polizei auf Twitter.

Ermittlungen dauern an

Die Leichen waren am Samstagabend in der Wohnung unweit der belgischen Grenze gefunden worden. Die Polizei hatte zuvor einen Tipp erhalten und war daraufhin zu der Adresse gefahren. Was genau geschehen ist, wurde noch nicht mitgeteilt. Die Ermittlungen dauerten noch an.

RND/dpa