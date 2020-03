Acht Tote bei Flugzeugabsturz auf den Philippinen

Beim Absturz eines Charterfliegers sind auf den Philippinen acht Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war auf medizinischer Evakuierungsmission unterwegs nach Japan. An Bord befanden sich zwei Passagiere und sechs Crewmitglieder.

Die Maschine sei am Sonntag beim Start vom Flughafen in der Hauptstadt Manila in Flammen aufgegangen und abgestürzt, teilte die örtliche Flughafenbehörde in einer Erklärung mit. “Leider hat keiner der Passagiere den Unfall überlebt”, hieß es weiter.

Flugzeug unterwegs nach Japan

An Bord befanden sich demnach zwei Passagiere und sechs Crewmitglieder. Der gecharterte Flieger war auf medizinischer Evakuierungsmission nach Japan unterwegs, wie es hieß. Ob der Transport mit dem Coronavirus in Zusammenhang stand, war zunächst nicht klar.

