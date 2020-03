„Asozial“: Zwei Dutzend Menschen feiern Corona-Party in Shisha-Bar

Trotz des weitgehenden Kontaktverbots feiern Dutzende Menschen eine Party in einer Stuttgarter Shisha-Bar. Die Polizei schließt den Betrieb umgehend, Stuttgarts Oberbürgermeister zeigt sich entsetzt.

Stuttgart. Rund zwei Dutzend Menschen haben trotz der verschärften Regeln im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine Party in einer Stuttgarter Shisha-Bar gefeiert. Nach Zeugenhinweisen schloss die Polizei den Betrieb umgehend, der Stuttgarter Oberbürgermeister fand drastische Worte.

Am späten Samstagabend wurden Zeugen auf die Party in der Shisha-Bar im Stadtbezirk Zuffenhausen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Scheiben der Gaststätte von innen verdunkelt und die Eingangstür verschlossen war, allerdings leise Musik nach draußen drang und an einem Seiteneingang Stimmen und laute Geräusche wie Klappern und Poltern zu hören waren. Weil trotz mehrfacher Aufforderung niemand die Tür öffnete, ordnete die Staatsanwaltschaft die zwangsweise Öffnung an, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr brach daraufhin den Eingang zur Shisha-Bar auf. Beim Betreten der Gaststätte stellten die Beamten zunächst vier Personen fest. Mit Hilfe eines Diensthundes wurden schließlich in einem verbarrikadierten Lagerkeller 22 weitere Personen gefunden. Von allen 26 Personen im Alter von 19 bis 35 Jahren stellten die Beamten die Personalien fest, sie müssen mit einer Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

Stuttgarts OB: “Asozial und unanständig”

Die Polizei schloss die Shisha-Lounge des 27-jährigen Gaststättenbetreibers, der bei der Kontrolle zunächst nicht anwesend war. Ein inzwischen kursierendes Gerücht, Einsatzkräfte von Polizei oder Feuerwehr seien bei diesem Einsatz angespuckt worden, ist nach den bisherigen Erkenntnissen falsch, teilte die Polizei weiter mit.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn verurteilte die Party bei Facebook scharf: “Wer sich jetzt noch in Gruppen versammelt und Partys feiert, handelt gegen die Gesellschaft und nimmt in Kauf, dass Menschen schwer krank werden oder sogar sterben. Manch einer findet es vielleicht witzig, die Corona-Verordnung zu umgehen oder heimlich auszutricksen, aber das ist asozial und unanständig all denjenigen gegenüber, die sich an die Verbote zum Schutz der Gemeinschaft halten”, schrieb Kuhn.

