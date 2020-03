Jugendliche legen Steine auf Gleise: IC muss vollbremsen

Weil Steine auf den Gleisen lagen, musste der Lokführer eines IC eine Vollbremsung durchführen. Zuvor sollen zwei Jugendliche in Haan bei Düsseldorf Steine auf die Gleise gelegt haben.

Haan. Zwei 14-Jährige sollen in Haan bei Düsseldorf Steine auf die Schienen gelegt und so den Lokführer eines IC zu einer Schnellbremsung gezwungen haben. Als Bundespolizisten das Duo zur Rede stellten, beteuerten beide ihre Unschuld, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete.

Doch dann tauchte eine Augenzeugin auf und gab an, beide bei der Tat in der Nacht zum Samstag beobachtet zu haben. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Der Aufenthalt im Gleisbereich sei lebensgefährlich, warnte die Bundespolizei. Herannahende Züge würden oft zu spät wahrgenommen.

RND/dpa