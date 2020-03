Ladendieb bedroht Rentner mit Corona-Ansteckung

Ein 76 Jahre alter Rentner hat einen Ladendieb in Soest gestellt. Er hielt den 28-jährigen Täter fest – auch als der Verdächtige angegeben habe, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Zudem soll der Täter gedroht haben, ihn anzuspucken.

Soest. Trotz der Drohung mit Corona-Ansteckung hat ein Rentner in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen Ladendieb gestellt und festgehalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 76-Jährige einen betrunkenen 28-Jährigen in einem Drogeriemarkt in Soest dabei beobachtet, wie er einen Teil seines Einkaufs unter die Jacke steckte. Darauf angesprochen habe der Jüngere die gesamte Ware abgelegt und versucht, zu fliehen. Der 76-Jährige hielt ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei fest – auch als der Verdächtige angegeben habe, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, und gedroht habe, ihn anzuspucken.

Der junge Mann kam in Gewahrsam. Bei einem Atemalkoholtest wurden fast 1,8 Promille gemessen. Der Vorfall passierte bereits am Freitag.

RND/dpa