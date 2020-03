Mann greift Passanten mit Machete an

Ein 27-Jähriger greift am Dienstagmorgen in Augsburg Passanten mit einer Machete an, ein Mann wird verletzt. Der Täter wird festgenommen – doch was war sein Motiv?

Augsburg. Mit einer Machete hat ein Mann in Augsburg Passanten angegriffen und einen verletzt. Der 27-Jährige habe am frühen Dienstagmorgen eine Frau und einen Mann attackiert, der verletzt worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Zudem habe er mit der Machete einen Linienbus beschädigt und sei auf ein Auto losgegangen, in dem eine weitere Frau saß.

Der Verdächtige sei im Universitätsviertel festgenommen worden. Zu den Hintergründen der Tat ermittle die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Der Verletzte sei in einem Krankenhaus behandelt worden.

RND/dpa