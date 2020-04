Dreiste Diebe stehlen Rentnerin 40 Rollen Klopapier

Toilettenpapier ist vielerorts knapp und wird immer öfter zu Diebesgut. Ein dreister Fall beschäftigt jetzt die Polizei in Rheinland-Pfalz.

Bad Kreuznach. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag 40 Rollen Toilettenpapier aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach gestohlen. Eine 86-jährige Frau hatte das Toilettenpapier bei einem Versandhandel bestellt und über Nacht vor ihrer Wohnung stehen lassen, teilte die Polizei mit. Am nächsten Morgen waren die Rollen weg. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 32 Euro.

Toilettenpapier ist aufgrund von Corona-Hamsterkäufen zurzeit vielerorts knapp und in Supermärkten oft nicht erhältlich. Zuletzt hatten Klopapier-Diebstähle aus Friedhofstoiletten für Schlagzeilen gesorgt.

