Mädchen (12) und Junge (13) sterben am Coronavirus

In England und Belgien hat das Coronavirus zwei junge Menschenleben gefordert – beide sind die jüngsten Todesopfer im jeweiligen Land. Todesfälle im Kindesalter sind bei Covid-19-Erkrankungen sehr selten.

London/Brüssel. Ein 13-jähriger Junge ohne bekannte Vorerkrankungen ist in Großbritannien an Covid-19 gestorben. Der Jugendliche aus dem Süden Londons starb bereits am Montag.

Wie seine Familie mitteilte, wurde er am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet, das die Lungenerkrankung auslöst. Einen Tag später kam er in das King’s College Hospital, wo er dann verstarb. Soweit bekannt, ist der Jugendliche das jüngste Todesopfer des Coronavirus in Großbritannien.

Zwölfjährige stirbt in Belgien

Auch in Belgien forderte das Coronavirus ein junges Menschenleben. Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist dort an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Es handele sich um einen extrem seltenen Fall, aber er wühle Mediziner und Wissenschaftler sehr auf, sagte der Sprecher des nationalen Krisenzentrums, Emmanuel André, am Dienstag. Weitere Informationen über das Kind wurden nicht veröffentlicht.

Das Mädchen ist mit Abstand das jüngste Coronavirus-Opfer im Land, in Belgien sind 705 Menschen an der Lungenerkrankung gestorben. In den vergangenen 24 Stunden hätten 98 Menschen ihr Leben verloren, sagte André. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt bei 12 705, Belgien hat 11,5 Millionen Einwohner.

In den kommenden Tagen werde der Ausbruch wohl seinen Höhepunkt erreichen, sagte André mit Verweis auf die Prognosen der Behörden. “Wir werden einen Punkt erreichen, an dem wir nah an der Belastungsgrenze unserer Krankenhäuser sind.”

Coronavirus eher für ältere Menschen gefährlich

Covid-19 verläuft in der Regel eher bei älteren Menschen und solchen mit Vorerkrankungen tödlich. Immer wieder gibt es aber auch jüngere Opfer. Kürzlich war im US-Staat Illinois ein Säugling an der Lungenerkrankung gestorben. In Frankreich starb vergangene Woche eine 16-Jährige.

AP