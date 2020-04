Jugendlicher stirbt nach Messerattacke an schwedischer Schule

In Stockholm ist ein Schüler von einem anderen Jugendlichen in den Hals gestochen worden. Am Mittwoch erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Täter konnte nicht festgenommen werden, weil er jünger als 15 Jahre alt ist.

Stockholm. In Schweden ist ein Schüler an den Folgen eines Messerangriffs gestorben. Er war am Montag auf dem Parkplatz seiner Schule von einem anderen Jugendlichen in den Hals gestochen worden. Am Mittwoch erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen, sagte der Staatsanwalt, der die Ermittlungen leitet, der schwedischen Zeitung „Göteborgs-Posten“.

Der mutmaßliche Täter war von der Polizei ermittelt worden, konnte aber wegen seines Alters nicht festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Mordes ermittelt. Beide Jugendlichen sind jünger als 15 Jahre. Zum möglichen Motiv der Tat wollte die Polizei keine Angaben machen.

RND/dpa